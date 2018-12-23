"Заглянем в новогоднюю ночь": синоптик рассказала о погоде в первый день 2019 года

Синоптик рассказала о погоде на Новый год / 1zoom.ru

С 31 декабря по 1 января на территорию Украины распространится циклон атлантического происхождения, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1 января 2019 года в Украине пройдут осадки.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу), днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождя - в зависимости от температуры воздуха", - написала она в Facebook.

Ночью 1 января в Украине ожидается 0-6 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине до -8 градусов, на Западе Украины около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до +2 градусов.

/ Фейсбук Н.Диденко

"Появилась лазейка, через которую можно немного заглянуть в новогоднюю ночь", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о надвигающемся циклоне.