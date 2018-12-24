В Украине вышла из подчинения Москвы новая религиозная община

Старообрядцы / Черновицкая ОГА

В Черновцах члены общины из старообрядцев вышли из подчинения Московской митрополии.

Соответствующее сообщение опубликовал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой облгосадминистрации Сергей Бухаров, сообщает портал "Укринформ".

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и забрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре", — заявил он.По данным Бухарова, старообрядцы стали первой городской религиозной общиной, официально заявивший о таком решении и подавший необходимый пакет документов в органы власти."Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии, — подытожил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине прихожане трех храмов переметнулись из УПЦ (МП) в ПЦУ.