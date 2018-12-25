В УПЦ (МП) отказались переименовываться и пригрозили Конституционным судом

Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Иерархи УПЦ (Московского патриархата) не намерены менять ее название.

Соответствующее мнение во вторник, 25 декабря, высказал глава Юридического отдела церкви протоиерей Александр Бахов."Законопроект №5309, который уже стал законом, в тексте не имеет упоминания об Украинской Православной Церкви и не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться. Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона. Поэтому, меня, мягко говоря, удивляют высказывания некоторых политиков, СМИ, которые начинают искажать официальное название УПЦ, утверждая, что УПЦ уже не существует, или, что она якобы стала РПЦ в Украине. Это не соответствует действительности", - считает он. Кроме того, Бахов утверждает, что недавно принятый Радой закон не лишает УПЦ (МП) ее названия, потому что решение об изменении названия может быть вынесено ее руководящим органом – Собором, а не Верховной Радой.

Также Бахов рассказал, что УПЦ (МП) обжалует закон о своем переименовании в Конституционный суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (Московского патриархата).