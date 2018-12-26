В Харькове трамвай сошел с рельсов и впечатался в "легковушки": опубликовано фото

Момент инцидента / "Укртрансбезопасность"

В Харькове трамвай маршрута №12 сошел с рельсов и врезался в две запаркованных "легковушки".

Такое сообщение опубликовало портал Vgorode со ссылкой на представителей "Укртансбезопасности" по Харьковской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортного происшествия случилось в Пискуновском переулке. Трамвай модели TATRA-T3 (еще чехословацкого производства "дрифтанул" и протаранил автомобили "ВАЗ-21140" и Nissan.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо.