Дипломат объяснил, что дало Порошенко военное положение в Украине

Военное положение позволило Петру Порошенко, в частности, переключить внимание с позорной ситуации в Керченском проливе, сообщил дипломат / Reuters

Введение в Украине военного положения позволило президенту Петру Порошенко переключить внимание с позорной ситуации в Керченском проливе и сохранить "военную тему" как стратегическое направление его избирательной кампании (31 марта 2019-го запланированы выборы президента).

Сейчас желание и возможность России вести войну против Украины мало зависит от того, что делает наша страна, рассказал дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко во время чата на Главреде.

В то же время он выразил мнение, что Евросоюз и США остались не в восторге от решения о введении в Украине военного положения, поскольку все их действия на протяжении пяти лет состояли в том, чтобы добиваться деэскалации и снятия напряжения.

"Военное положение позволило президенту переключить внимание с позорной ситуации в Керченском проливе и сохранить "военную тему" как стратегическое направление его избирательной кампании. Все остальное, сделанное и не сделанное в рамках ВП, должно было давно выполнены в условиях продолжающейся войны", — отметил собеседник.

"Насколько я помню день и ночь захвата украинских моряков в Керченском проливе, при обсуждении возможности введения военного положения, именно президент заявил, что это не означает перенос боевых действий на территорию РФ", — добавил эксперт.

Читайте такжеВ Украине истекает срок военного положения: частичная мобилизация и запреты"Будучи критиком решения президента Порошенко о введении военного положения в той форме, в которой оно существует сегодня, хочу признать, что такое деэскалационное заявление имело смысл с точки зрения не провоцирования дальнейших агрессивных действий России", — заявил Яременко.

По его словам, "все, что делалось при введении военного положения, было направлено не на то, чтобы успокоить Россию, а чтобы убедить украинцев и весь мир, что никаких серьезных мероприятий в рамках военного положения наш президент реализовывать не собирается".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истекает 26 декабря в 14:00.