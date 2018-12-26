Уволенный за сепаратизм житомирский "святой Николай" устроил потасовку

Хочу прокоментувати інформацію щодо інциденту у будиночку Святого Миколая. Вчора, 23 грудня ми з родиною були на Різдвяному ярмарку і я побачила, що в резиденції Святим Миколаєм працює відомий у місті прихильник руского міра Руслан Мороз. Нагадую, що Мороз є членом кількох проросійських організацій у місті, зокрема – прес-секретарем "Русского содружества". Також Мороз активно захищає сепаратиста Муравицького, якого судять у Житомирі за державну зраду. Мене це здивувало і я вирішила поцікавитись хто прийняв рішення, що під виглядом традиційного українського різдвяного святого з дітьми спілкується відвертий сепаратист. На моє запитання "Хто прийняв таке рішення?" Мороз відреагував агресивно і відверто неадекватно. Я не цитуватиму весь цей потік бруду і образ на свою адресу та адресу моєї доньки. У відео можете побачити все і скласти свою оцінку. Він почав мене штовхати і штурхати. Після цього Мороз заблокував вихід із будиночка і не випускав мене із дочкою. Свідком цього була заступник начальника управління культури міської ради Наталія Марчук, яка теж не могла змоги вийти із будиночка. З цього приводу я написала заяву у поліцію. Я вимагаю від Житомирської міської ради дати оцінку такій "роботі" Святого Миколая та звільнити Мороза. Мені не зрозуміло, чим керувались, коли його наймали на роботу, на мою думку він ідеологічно та психологічно не може її виконувати. З дітьми повинна працювати людина із проукраїнськими цінностями. Також очікую на реакцію правоохоронців на інцидент. Якщо ми хочемо виграти гібридну культурну війну з Росією, ми повинні почати із очищення власного міста.