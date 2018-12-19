Веселые поздравления с Днем святого Николая на украинском языке, на русском и в анимированных открытках

Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с Николаем на словах и в картинках.
Православные День Николая Чудотворца 2018 отмечают 19 декабря.
Читайте такжеЧто делать в День Николая – от примет до гаданийСвятой Николай является покровителем всех мальчиков по имени Коля. Так что в этот день отмечаются главные именины Николая по церковному календарю.
Но помимо именинников поздравляют также дорогих и близких людей – с праздником святого Николая.
Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с Николаем на словах и в картинках.
Поздравления с Николаем в стихах
Православных поздравляю
С Днем святого Николая!
Николай убережет
От печалей и невзгод!
Будут пусть здоровы дети,
Будет мир на всей планете,
Будут добрыми друзья,
Будет дружною семья,
Пусть нам всем во всем везет,
И сейчас, и через год!
Я добра вам всем желаю
В День святого Николая!
***
3 смс - 185 символов:
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
***
С Днем святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!
***
3 смс - 188 символов:
С Днем святого Николая
От души я поздравляю,
Пусть хранит он Вас от бед
Много-много-много лет!
Чудотворец, Покровитель,
Веры в Бога он хранитель,
Он молитвы почитает
И всех нас оберегает!
Поздравления с Днем святого Николая в прозе
Поздравляю с Днем святого Николая и желаю в этот праздник подарить своим близким сказку и настоящее чудо, найти от Николая добрый подарок и поверить в волшебство, провести успешно и красиво этот день, наполнить вечер семейным счастьем и уютом.
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4 смс - 209 символов:
С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
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4 смс - 237 символов:
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!
Поздравления с Днем св. Николая прикольные
В день святого Николая
От души тебе желаю
Верить в сказку, и тогда —
Сбудутся все чудеса!
Ты надейся, верь и знай,
Что приходит Николай
Только к тем, кто ждет и верит,
Кто откроет счастью двери.
Щедрый добрый Николай
В дом тихонечко войдет
И в мешке своем огромном
Вам удачу принесет!
***
В этот день мы просим чуда
И здоровья для родных.
И корову, и верблюда,
И путевку на двоих,
И, чтоб сбылись все желанья,
Чтоб исполнились мечты,
Улетучились страданья,
И невзгоды, и понты.
Николай во всем поможет.
Он волшебник, он святой.
Люди, знайте меру тоже...
Будет вам тогда покой!
***
Елки, сани, огоньки,
Серпантин, перегонки,
Веселись и не зевай,
Радость дарит Николай!
Всех сегодня поздравляем
И любви большой желаем.
Николай Угодник Божий
Пусть во всех делах поможет!
***
Принимай скорее в праздник поздравления!
В день Николая Чудотворца желаю я благословения!
Еще любви, здоровья, мира пожелаю,
Все это для тебя я попрошу у Николая!
Чтоб на рассвете сунув руку под подушку,
Нашел ты сладости и новую игрушку!
Поздравления с Днем святого Николая на украинском языке: вітання з Миколаєм
Хай Миколай принесе в хату
Здоров’я, радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків.
***
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
***
В ці дні чекаємо чудес,
Які прийдуть до нас з небес.
Один із днів я точно знаю -
Це день святого Миколая.
Хай Миколай тобі сповна,
Подарить щастя і добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.
***
Тук-тук-тук! Я Миколай! Привітаннячко тримай:
Ти побільше посміхайся і шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі і побільше їжі в пузі)
Хай перетворить добрий гном твій холодильник в гастроном!))
А ще посмішки повсюди, де заглянеш там і буде,
Щастя також там знайдеш, знай що ти не пропадеш!
Веселись, гуляй, радій, стань же ближчим до всіх мрій.
З гальм знімай своє буття і відчуй весь смак життя!