Веселые поздравления с Днем святого Николая на украинском языке, на русском и в анимированных открытках

Православные День Николая Чудотворца 2018 отмечают 19 декабря.

Читайте такжеЧто делать в День Николая – от примет до гаданийСвятой Николай является покровителем всех мальчиков по имени Коля. Так что в этот день отмечаются главные именины Николая по церковному календарю.

Но помимо именинников поздравляют также дорогих и близких людей – с праздником святого Николая.

Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с Николаем на словах и в картинках.

Поздравления с Николаем в стихах

Православных поздравляю

С Днем святого Николая!

Николай убережет

От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,

Будет мир на всей планете,

Будут добрыми друзья,

Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,

И сейчас, и через год!

Я добра вам всем желаю

В День святого Николая!

***

3 смс - 185 символов:

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

С Днем святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

***

3 смс - 188 символов:

С Днем святого Николая

От души я поздравляю,

Пусть хранит он Вас от бед

Много-много-много лет!

Чудотворец, Покровитель,

Веры в Бога он хранитель,

Он молитвы почитает

И всех нас оберегает!

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Поздравляю с Днем святого Николая и желаю в этот праздник подарить своим близким сказку и настоящее чудо, найти от Николая добрый подарок и поверить в волшебство, провести успешно и красиво этот день, наполнить вечер семейным счастьем и уютом.

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4 смс - 209 символов:

С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

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4 смс - 237 символов:

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

Поздравления с Днем св. Николая прикольные

В день святого Николая

От души тебе желаю

Верить в сказку, и тогда —

Сбудутся все чудеса!

Ты надейся, верь и знай,

Что приходит Николай

Только к тем, кто ждет и верит,

Кто откроет счастью двери.

Щедрый добрый Николай

В дом тихонечко войдет

И в мешке своем огромном

Вам удачу принесет!

***

В этот день мы просим чуда

И здоровья для родных.

И корову, и верблюда,

И путевку на двоих,

И, чтоб сбылись все желанья,

Чтоб исполнились мечты,

Улетучились страданья,

И невзгоды, и понты.

Николай во всем поможет.

Он волшебник, он святой.

Люди, знайте меру тоже...

Будет вам тогда покой!

***

Елки, сани, огоньки,

Серпантин, перегонки,

Веселись и не зевай,

Радость дарит Николай!

Всех сегодня поздравляем

И любви большой желаем.

Николай Угодник Божий

Пусть во всех делах поможет!

***

Принимай скорее в праздник поздравления!

В день Николая Чудотворца желаю я благословения!

Еще любви, здоровья, мира пожелаю,

Все это для тебя я попрошу у Николая!

Чтоб на рассвете сунув руку под подушку,

Нашел ты сладости и новую игрушку!

Поздравления с Днем святого Николая на украинском языке: вітання з Миколаєм

Хай Миколай принесе в хату

Здоров’я, радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків.

***

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю -

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарить щастя і добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Тук-тук-тук! Я Миколай! Привітаннячко тримай:

Ти побільше посміхайся і шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі і побільше їжі в пузі)

Хай перетворить добрий гном твій холодильник в гастроном!))

А ще посмішки повсюди, де заглянеш там і буде,

Щастя також там знайдеш, знай що ти не пропадеш!

Веселись, гуляй, радій, стань же ближчим до всіх мрій.

З гальм знімай своє буття і відчуй весь смак життя!