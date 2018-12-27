Епифаний

Приезд экс-директора ЦРУ Джека Девайна был связан с завершением процесса создание Православной Церкви Украины и свидетельствует о важной роли и поддержки США в вопросе предоставления Томоса.

Такое мнение высказала политолог Катерина Одарченко комментируя факт личного общения по телефону Государственного секретаря США Майка Помпео с Предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.

При этом Катерина Одарченко отмечает, что Госдеп на уровне Госсекретаря никогда не был замечен в комментировании каких-либо церковных тем, что является событием экстраординарным.

Анализируя ситуацию, связанную с приездом Джека Девайна Катерина Одарченко обращает внимание на факт награждения патриархом Филаретом экс-директора ЦРУ орденом Андрея Первозванного "за вклад в создание украинской автокефальной церкви". При этом по мнению политолога, весьма примечательно, что за этими процессами стоит фигура хорошо известного в Украине народного депутата многих созывов Богдана Губского. Именно от его фонда "Украина – 21 столетие", было направлено представление Филарету о награждении Девайна орденом. А если вспомнить, что Губский долгое время был представителем украинского парламента по межпарламентским связям с Конгрессом США, пазл мозаики в общей картине находит на своё место.

Анализируя последующие события Катерина Одарченко обращает внимание на ряд ключевых моментов. Во-первых - награждение Девайна произошло перед Объединительным собором, на котором, не смотря на всё хитросплетение интриг именно патриарх Филарет задавал весь тон происходящему и именно его кандидатура была избрана главой ПЦУ.

Во-вторых – после избрания митрополита ПЦУ Епифания, практически моментальный последовал звонок от Помпео. Так, что вполне очевидно, что Собор не был бы успешным без поддержки американских друзей – содействия незаметного, но весьма эффективного.

А в лице Джека Девайна Украина получила мощного американского лоббиста, а его приезд было презентацией не столько книги, сколько формой публичной легализации неформального статуса самого Девайна.

Говоря о роли Богдана Губского политический эксперт делает предположение, что, по всей вероятности, поскольку по словам экс-директора ЦРУ именно от него он получает самую актуальную и объективную информацию об Украине, Губский является неофициальным партнёром для американцев в налаживании альтернативных контактов с украинским истеблишментом и формировании мнения о происходящем в Украине.