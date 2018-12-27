Чиновник объяснил, чего удалось добиться военным положением властям Украины

Петр Порошенко перед украинскими танками / president.gov.ua

Введение военного положения в Украине помогло властям страны получить современную аппаратуру связи от стран-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Такое мнение высказал в украинском телеэфире заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак.

"Когда президент (Петр Порошенко — "Главред") возвращался из Брюсселя, на президентском борту эти средства связи были срочно доставлены сюда. Также были и другие мероприятия, начиная с призыва резервистов", — рассказал чиновник.

По мнению Грымчака, еще одним весомым достижением стала возможность передислокаций бригад ВСУ по ж/д путям.

"Без введения военного положения это можно было делать намного реже, поскольку "Укрзализныця" не имеет права безосновательно отклоняться от штатного режима", − подытожил чиновник.

Напомним, срок военного положения, введенного в Украине, истек накануне, в среду, 26 декабря.