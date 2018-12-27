СБУ засекретила информацию о родственниках украинских чиновников в РФ

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию по проверке украинских госслужащих на наличие у них родственников в России.

Об сообщили Украинские новости.

"Детальные сведения об отмеченном комплексе мероприятий являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению, и согласно пункту 2 части 1 статьи 22 закона "О доступе к публичной информации" не предоставляется на запросы, как и копии документов, где она отражена", - приводит агентство ответ спецслужбы на соответствующий запрос.

УН отмечает, что, например, ссылаясь на эти нормы, СБУ отказалась предоставить копию поручения СБУ от президента Петра Порошенко о проверке чиновников на наличие родственников в РФ.

Ранее сообщалось, что президента Украины Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина есть родственники в России.

При этом накануне Порошенко поручил СБУ проверить, есть ли у кого-либо из государственных служащих Украины родственники с российским гражданством, а также пригрозил выявленным нарушителям серьезными последствиями вплоть до увольнения.