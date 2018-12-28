В воинской части ВСУ после взрыва в реанимацию попал 20-летний срочник

Котел взорвался по неизвестной причине / "АиФ-Украина"

В одной из воинских частей оперативного командования "Юг" в котельной взорвался котел, нанеся многочисленные травмы и ожоги солдату, который находился рядом.

"В результате разрыва котла 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Военнослужащий немедленно был госпитализирован, ему оказана неотложная медицинская помощь", - сообщает пресс-служба командования "Юг" в Facebook.

Отмечается, что об инциденте уже уведомлены родители солдата-срочника. Медики характеризуют состояние юноши, как крайне тяжелое. В военно-медицинском клиническом центре Южного региона солдату врачи оказывают всю необходимую помощь.

В полиции по факту взрыва открыто уголовное дело. Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям.

Как ранее сообщалось, в селе Великая Вулыга Тывровского района Винницкой области трагически погиб солдат-контрактник.