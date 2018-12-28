В Украине вводят санкции против археологов за раскопки в Крыму

Археологи РФ нарушили законы Украины / Фото: Институт археологии РАН

За незаконное проведение раскопок в аннексированном Крыму Украина вводит санкции против специалистов Института археологии Российской академии наук.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. "Name and shame" (публичное объявление, что человек или организация сделали что-то плохое – ред.) - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий и распространяющих негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - сообщил в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Археологи начали раскопки во время строительства моста через Керченский пролив. Работы также связаны с прокладкой трубопроводов и энергомоста и сооружением трассы "Таврида", которая должна связать Керчь с Симферополем.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых санкций против физических и юридических лиц России.