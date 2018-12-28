В Раде назвали условие возвращения оккупированного Донбасса

28 декабря 2018, 03:43

В парламенте убеждены, что "лед тронется" после дезинтеграции России.

Донбасс
Донбасс может быть возвращен после дезинтеграции России / Фото: УНИАН

Народный депутат от БПП Павел Ризаненко заявил, что сейчас невозможен мир с представителями власти Российской Федерации, поскольку они считают себя сильными и готовы договариваться лишь на собственных условиях.

"Мир с ними с точки зрения сегодняшней ситуации - это мир на их условиях. А мир с ними на их условиях - это полная капитуляция. Чтобы подвести черту, и мы не возвращались, давайте "дружить", "мириться" - это сегодня невозможно. Мы вернемся к этому через 5 -10 лет, когда будет другая среда и Россия будет в других условиях. Когда будет дезинтеграция России, тогда мы сможем возвращать оккупированные территории на нормальных условиях, а не на условиях России", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

По словам Ризаненко, нынешняя ситуация с обменном военнопленных четко демонстрирует, что мир с Россией путем договоренностей не может быть достигнут.

"Чего он достигает сегодня, обменивая пленных? С его точки зрения тактической - ничего. Он говорит, мы с этим режимом, с этой властью поделать ничего не можем, они не капитулируют. Как минимум, до выборов к этому вопросу не будут возвращаться", - добавил он.

Напомним, российская сторона отвергла украинские предложения об обмене пленными на Донбассе, а также заключенными, содержащимися в тюрьмах Украины и РФ.

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Донбасс Россия Украина переговоры мир
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