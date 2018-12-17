"Поссорить, растянуть по разным углам": адвокат рассказал, как в РФ нарушают права украинских моряков

17 декабря 2018, 16:39

Скорее всего, захваченным в плен морякам в России продлят срок ареста, сказал юрист.

Адвокат сообщил, что в России нарушают права взятых в плен украинских моряков
В России нарушают права взятых в плен украинских моряков, сообщил адвокат / Фото: REUTERS

В Российской Федерации 24 захваченных украинских моряка являются военнопленными, РФ нарушает их права — военнопленных нельзя содержать в следственных изоляторах, разделять и судить в обычных судах.

Всем взятым в плен украинцам в России суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 января, они находятся в СИЗО, есть большая вероятность того, что срок ареста будет продлен, рассказал на брифинге адвокат наших соотечественников Николай Полозов, пишет УНИАН.

По его словам, 8 из моряков в ходе следственных действий под протокол заявили, что они считают себя военнопленными, следствие будет пытаться поссорить моряков между собой, растянуть по разным углам.

Полозов считает, что остальные украинские моряки признают себя военнопленными и не будут признавать уголовными преступниками (в РФ моряков обвинили в "незаконном пересечении границы"). 

"…согласно нормам Женевской конвенции они являются военнопленными несмотря даже на то, что Россия и Украина не находятся в юридическом смысле в состоянии войны, потому что Женевская конвенция признает пленными тех комбатантов, которые были взяты в плен страной, которая не находится в состоянии войны с другой страной, к вооруженным силам которой принадлежат пленные", — добавил он.

Юрист подчеркнул, что Россия нарушает их права как военнопленных, так как их нельзя содержать в следственных изоляторах, нельзя судить обычными судами, нельзя разделять, к ним нужно допускать представителей международных организаций.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Только действуя в рамках единой стратегии, сохраняя общую позицию, у моряков есть все шансы выйти на свободу благодаря тому политическому решению, которое Кремль неизбежно примет. Содержать 24 военнопленных политически уже дорого, особенно учитывая позицию цивилизованного мира, позицию Украины (требуют освободить захваченных моряков — Ред.)", — заявил он. 

"Поэтому, разумеется, что следствие будет пытаться между собой моряков поссорить, растянуть по разным углам и команда адвокатов постарается этого не допустить", — сказал Полозов.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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