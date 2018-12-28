"Греческая митрополия": Софроний объяснил, почему не присоединился к ПЦУ

Митрополит Софроний (Дмитрук) / cherkasy-orthodox.com.ua

Созданная Православная церковь Украины является греческой митрополией, заявил митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук).

Он отметил, что в Константинополе нет приходов и церкви, а есть только епископы.

"А в Украине отвалилась большая территория, где можно будет развернуть свою деятельность", - пояснил он в интервью Главкому.

Софроний подчеркнул, что те, кто были на Объединительном соборе и приняли устав сделали ПЦУ "полностью зависимой от греков".

"Я буду ездить по миро к грекам? Знаете, сколько это будет стоить? То есть я буду все спрашивать у греков, что мне делать в Украине? Простите меня. Я понимаю так: если это автокефалия, то церковь должна быть независимой, как и все автокефальные церкви. А у нас просто сделали митрополию", - добавил митрополит Черкасский и Каневский.

Напомним, ранее митрополит Софроний рассказал о родственных связях Епифания с Филаретом.