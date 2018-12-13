"Такая независимость не нужна": сторонник автокефалии из УПЦ МП раскритиковал Томос - СМИ

Митрополит Софроний (Дмитрук) / cherkasy-orthodox.com.ua

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук) заявил о том, что Томос Вселенского патриарха введет объединенную церковь в Украине в зависимость от Константинополя.

Об этом Софроний написал в специальном обращении, которое планируется опубликовать на церковных ресурсах. Скриншоты обращения Софрония опубликовал ресурс news24ua.

В документе иерарх УПЦ МП пишет о том, что украинская церковь должна получить полную независимость.

"Если настоящей независимости не будет, то нам такие томосы и такая "независимость" не нужна", - сказано в обращении.

Он также считает, что все вопросы, связанные с их функционированием монастырей и храмов должны решаться Священным синодом УПЦ, который должен быть независимым от внешнего влияния.

"За такую независимость мы будем искренне благодарны Константинопольской, как и другим Поместным православным Церквам, что признают ее равноправие. Другой "независимости" быть не может и в другом виде она нам не нужна", - добавил Софроний.

Ранее в УПЦ МП назвали число архиереев, отказавшихся от приглашения на Собор.

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.