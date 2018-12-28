Опытные HR-менеджеры традиционно советуют всем, кто решил заняться своим трудоустройством, использовать не менее трех каналов для поиска подходящих вакансий. Соответственно, возникает вопрос: где вообще можно искать предложения о работе, и где по-настоящему стоит это делать?

Социальные сети

Начнем, пожалуй, с самого молодого, но вполне перспективного "места", в которое вы можете обратиться за желанными вакансиями. Когда-то социальные сети были инструментом для общения с людьми на расстоянии, сейчас же они превратились во вполне достойный источник полезной информации и маркетинговый канал. Поэтому многие компании, которые активно ведут сообщества в соцсетях (а сегодня к такому разряду относится большинство компаний), публикуют предложения о работе именно там. Преимуществ у откликов на такие вакансии достаточно много:

Возможность получить достаточно подробную информацию о месте потенциального трудоустройства. Группы в социальных сетях традиционно считаются чем-то несколько менее формальным, чем официальные сайты. Доступ к вакансиям, которых может не быть в других источниках. Часто работодатели дублируют предложения о работе и в специализированные сайты-агрегаторы вроде Headhunter, но все же не всегда. Если у их сообществ достаточно много активных подписчиков, то они могут ограничиться публикацией лишь в их ленте, не размещая эти вакансии на других площадках. Возможность более персонализированного отклика. Если в таком предложении о работе не указано, что резюме нужно присылать, например, на определенный адрес почты, то на него предполагается откликаться со своей страницы в соцсети.

Конечно, у такого варианта поиска работы есть и свои недостатки. Собственно, именно поэтому и нужно использовать несколько каналов подбора вакансий, чтобы достойная работа в Днепре не заставила вас себя ждать.

Специализированные сайты-агрегаторы

Лет пятнадцать назад использование таких сайтов представляло небольшую возможность найти подходящую работу, но сегодня, в среднем, порядка 90% вакансий каждого города (включая Днепр) обязательно публикуются на подобных сайтах. Причин у этого достаточно много:

Они автоматизированы. Размещение вакансий, составление резюме, отправка откликов, рассмотрение откликов, просмотр контактных данных – все это стандартизированно и организовано так, что от самих работодателей и соискателей требуется минимум усилий. Это гораздо удобнее, чем рассылка бумажных резюме или файлов word, pdf и других форматов. Они собирают огромное число посетителей. Обхват аудитории на таких ресурсах, как, например, HeadHunter, просто огромен. Они максимально доступны. Телефон, планшет, компьютер, ноутбук – если у вас есть устройство с доступом к сети, то вы можете искать вакансии в формате 24/7.

Недостатки у таких площадок тоже есть. И все же поиск работы без использования таких сайтов – нонсенс в 21-ом веке.

Используйте все возможности для поиска подходящей работы, которые вам доступны, и вы с большей вероятностью добьетесь успеха!