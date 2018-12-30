Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения

30 декабря 2018, 03:49

В нашей стране военные потренировались на всякий случай, отметил активист.

Волонтер полагает, что в Украине военное положение ввели по причинам, которые лежат в сфере внешнеполитических отношений
В Украине военное положение ввели по причинам, которые лежат в сфере внешнеполитических отношений, полагает волонтер / Главред

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что в Украине власти вводили военное положение по причинам, которые лежат в сфере внешнеполитических отношений.

Военное положение является военно-политическим инструментом, это не волшебная палочка и не панацея, рассказал активист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, украинские военные потренировались на всякий случай.

"Военное положение — это особый формат работы государства. И нам нужно было потренировать органы власти, чтобы они знали, как взаимодействовать в случае чего и не наделать глупостей", — отметил он.

"Кроме того, были проведены сборы для резервистов, и военкоматы теперь смогут точнее понимать, сколько людей в случае чего "встанет под ружье". И это очень хорошо", — добавил Дейнега.

Читайте такжеДипломат объяснил, что дало Порошенко военное положение в УкраинеАктивист полагает, что "чего-то большего за месяц не вполне полноценного военного положения было бы странно ожидать".

"Стоило ли ради этого его вводить? С моей точки зрения, скорее — да. Но я ее не навязываю", — подчеркнул волонтер.

"В январе 2014 года ми все тоже не хотели верить в возможность войны, не смотря на российскую армаду у нас на границе. Сейчас у нас есть война, с какой стати мы должны исключать сценарий "танки на Киев"?" — задался вопросом активист.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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Украина волонтер военное положение Виталий Дейнега
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