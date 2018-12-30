"Не имеет значения": Епифаний рассказал о наказании от Москвы для перешедших в ПЦУ

Епифаний считает, что прихожанам можно не бояться гнева Москвы / Скриншот видео с youtube.com

Предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний заявил, что верянам УПЦ МП не стоит бояться переходить в ПЦУ, испытывая страх в связи с каким-либо наказанием со стороны Москвы.

"Если будут определенные наказания или санкции со стороны Москвы тем иерархам, которые придут к Единой православной церкви, то это не имеет никакого значения. Мы являемся канонической признанной автокефальной православной церковью", - заявил он в интервью телеканалу Прямой.

Митрополит напомнил, что архиереи УПЦ МП уже получили наказание со стороны Кремля за признание Объединительного собора в Киеве.

"Москва сразу же наложила наказания. Им запретили в священнослужении, но сразу после этого они вообще даже не почувствовали этого наказания", - пояснил глава ПЦУ.

Епифаний подчеркнул, что верующие должны оставить в прошлом любые опасения по поводу предрассудков России в религиозном вопросе.

"Почему? Потому что они накануне обратились с соответствующими просьбами к Вселенскому патриарху, и Вселенский патриарх принял их в свою юрисдикцию, и они являются каноническими и признанными архиереями православной церкви", – подчеркнул Епифаний.

Напомним, митрополит Епифаний озвучил дату и процедуру получения Томоса.