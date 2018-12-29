Митрополит Епифаний озвучил дату и процедуру получения Томоса

Накануне важного события ПЦУ примет участие в литургии и богослужении / Фото: УНИАН

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил, что процедура предоставления Томоса Украине начнется 5 января 2019 года.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей, поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

По словам главы ПЦУ, 6 января в Стамбуле продолжаться мероприятия, после которых Православная церковь Украины торжественно получит Томос и обретет независимость.

"А 6 января состоится личное богослужение – это первое (богослужение – ред.) двух предстоятелей патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарху и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", – отметил Епифаний.

Напомним, ранее у митрополита Епифания рассказали о деятельности ПЦУ до получения Томоса.