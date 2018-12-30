"Полвареника с утра разобрали": украинцы едва не разнесли магазины в преддверии Нового года

Украинцы штурмуют магазины накануне новогодней ночи / Фото: Facebook/Юрий Романенко

В воскресенье, 30 декабря, накануне Нового года столичные супермаркеты пережили "вавилонское столпотворение" в связи с массовым желанием украинцев купить как можно больше продуктов на праздничный стол.

Пользователи Facebook не оставили без внимания масштаб закупок, учитывая цены на продукты и, в особенности, количество приобретенного товара.

Многие комментаторы вспоминали "зубожиння", некоторые предполагали, что с 1 января все магазины, судя по ажиотажу, закроются, но были и те, кто просто с иронией отзывался о женщинах, которые сносят все на своем пути в поисках горошка на полках супермаркета.

"Вы думаете, в маршрутке кто-то жалуется на высокие цены??? Нет!!! Все разговоры о том, что еще нужно купить к праздничному столу", - написал Анатолий Шара.

/ Фото: скрин Facebook

"Сегодня-завтра магазины работают в последний раз. С 1 января все закроется навсегда", - пошутил Дмитрий Уляницкий.

/ Фото: скрин Facebook

"Так вот ты какое, тотальное зубожиння", - подписала фото с пустыми полками супермаркета Татьяна Власова.

/ Фото: скрин Facebook

"Кому не хватает адреналина, приходите сегодня в Ашан", - написала Виктория Посидко.

/ Фото: скрин Facebook

"Хроники зубожиння. Под строительным магазином люди готовы парковаться уже в два яруса. В продуктовом супермаркете нет тележек. Приходится караулить выходящих возле кассы. Полвареника, блин...", - написал Кирилл Сазонов.

/ Фото: скрин Facebook

"На кассах впервые в жизни видел, как работают все кассы. Инкассация происходит вообще конвейерным методом, закончили на сороковой кассе побежали на первую, там уже ломится. В общем, не скажу за всю страну, но в Киеве зрада, олигархи вкрали у народа даже зубожиння", - с сарказмом отметил Александр Нойнетц.

/ Фото: скрин Facebook

"Берешь два охранника с собой в супермаркет. Сразу спокойно на душе. Агрессивные женщины, бегущие за горошком, не причинят тебе зла", - иронизирует Нана Збукер.

/ Фото: скрин Facebook

"Друзья, если идете сегодня в супермаркет, то не забудьте взять багор. Багром не только удобно отбиваться от конкурентов, которые претендуют на тот же кусок хамона или сыра, что и вы, но можно легко подхватывать тот же хамон или сыр раньше оголодавших накануне Нового года соотечественников. И даже прямо через их головы", - написал Юрий Романенко.

/ Фото: скрин Facebook

"В самой бедной стране Европы очереди за икрой и морскими деликатесами…" – констатирует Вячеслав Чечило.

/ Фото: скрин Facebook

Пользователи в комментариях также соревновались в остроумии, обсуждая соотечественников, которые решили в канун Нового года снести все съедобное с полок супермаркетов.

"Довели страну", "О, надо будет солью затариться", "Ждем российском тв сюжет о голых полках в украинских супермаркетах под Новый год", 2Да, в магазинах смертоубийство. Тележку ждать бесполезно, так как с ней не проедешь через зубожилую толпу. Люблять українці прибіднятися", "Просто полвареники еще с утра разобрали", - пишут пользователи под постами.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на 31 декабря и 1 января.