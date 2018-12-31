Польша решила закрыть пешеходный пункт пропуска с Украиной с 1 января

Польша закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной / facebook.com/SFSofUkraine/

Во Львовской области закрывают один из двух пешеходных пунктов пропуска на границе с Польшей. Он прекращает работу уже с 1 января 2019 года.

"В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов"… Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде", – объявила польская погранслужба.

Читайте такжеЯн Пекло назвал Россию виновной в польско-украинских разногласияхТам отметили, что акцент теперь будет делаться на автобусных переездах, "учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом".

"Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Львовского погранотряда Ярослава Мельник.

Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.

В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.

28 декабря в Украине был снят запрет на въезд мужчинам из России. В Госпогранслужбе все же намерены проверять россиян более тщательно.