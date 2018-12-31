Санта на БМП: военнослужащие эффектно поздравили украинцев

Санта приехал в Украину на БМП / Фото: скриншот из видео

Военнослужащие из 10-й горно-штурмовой бригады прокатили Санта Клауса на бронетранспортере под зажигательные рождественские мелодии и поздравили украинцев с наступающим 2019 годом.

"Поздравление с Новым годом и Рождеством", - подписали они видеообращение в Facebook.

Оказалось, что Санта хорошо владеет украинским, на котором и прозвучали его словам поздравления на фоне разнообразных локаций.

Затем бойцы ВСУ из различных военных подразделений зачитывали стихотворение под мелодию украинской, рождественской песни "Щедрик" Николая Леонтовича.

Привітання з Новим Роком та Різдвом Привітання з Новим Роком та Різдвом від #10бригада https://www.youtube.com/watch?v=MsX1Ef2fqNg Опубликовано 10 Гірсько- Штурмова Бригада Воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Напомним, Главред собрал советы празднования Нового года и решил напомнить своим читателям о самом важном, что может пригодиться для празднования главного торжества года.