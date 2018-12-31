"Народ не приемлет": Епифаний пояснил, почему на богослужениях игнорирует Кирилла

Во время литургий имя главы РПЦ Кирилла - табу / Фото: УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний никогда не произносит во время литургии в церкви имя патриарха РПЦ Кирилла.

"В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не приемлет того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя русского патриарха", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

Епифаний добавил, что вынужден игнорировать имя Кирилла из-за войны на Донбассе, которую начала Россия после незаконной аннексии Крыма.

Как известно, поминовение предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии с их месамит в диптихе является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Напомним, митрополит Епифаний озвучил дату и процедуру получения Томоса.