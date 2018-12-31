Глинтвейн, сосиски и яркие огни: в центре Киева массово празднуют Новый год

В центре Киева весело встречают Новый 2019 год / Фото: скриншот из видео

На Софийской площади в Киеве с 15:00 начались массовые гулянья в преддверии Нового 2019 года.

Как говорится в сюжете ТСН, новогоднее настроение у киевлян и гостей столицы прекрасное. И особенно радуются волшебному празднику дети.

Довольно многолюдно на Софиевской площади. Из алкоголя можно купить только горячий и ароматный глинтвейн. Перекусить – хот-догами с румяными сосисками, а также массой других продуктов на фудкорте. Общественный порядок почти никто не нарушает, все настроены доброжелательно и весело.

Люди рассказывают, что в целом довольны 2018-ым годом, некоторые говорят, что он принес довольно много положительных изменений. Киевляне и гости города делятся друг с другом позитивом и желают в новом году мира и всего наилучшего для себя и страны.

Напомним, ранее Главред рассказал о странах, где в первую очередь пробили куранты.