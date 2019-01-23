"Русские вообще не являются нацией": экономист рассказал, какие территории отойдут Украине после распада России

Такая карта России через 50 лет гуляет по Сети / google.com.ua

В ходе чата на Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что распад России неизбежен.

"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", – заявил он.

По его словам, "русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное".

"Русичи же живут на территории нынешней Украины. И по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, а не только запада и востока, по мере реализации концепции межморья, будет усугубляться угроза распада Российской Федерации", – уверен экономист.

Читайте также"Такие страны всегда разваливаются": астролог рассказал, какие регионы России отойдут УкраинеВ РФ вполне естественно усиливаются протонациональные республики (их там 21), отметил он. Причем элиты этих регионов хотят стать полноправными хозяевами тех национальных богатств, которые имеют их республики. Это устраивает всех: и США, и Великобританию, и страны Евросоюза, и Японию, которая хочет получить Курилы и Сахалин.

"Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – "від Сяну до Дону". Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет: или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру", – считает политолог.

Что касается территорий, о которых стоит позаботится Украине, то Соскин отметил: "Я считаю, что в приграничных областях – в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае – везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все – часть нашего этноса, нашего народа. Это – славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью. Нам просто нужно будет изменить административно-территориальную модель – прийти к краевому принципу, тогда частям распадающейся РФ легко будет войти в состав Руси-Украины".

Ранее нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош спрогнозировал, что в Российской Федерации после смерти президента Владимира Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия. В РФ всегда после ухода диктатора наступали времена смуты.

Напомним, одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

"Теперь остался "хьюстонский проект". Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет", – перечислил политик.

Как сообщалось, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Также волонтер назвал регионы РФ, которые присоединятся к Украине. "Я уверен, что со временем, несмотря на то, что сейчас все страны мира тяготеют к объединению, когда происходит глобализация, а последние империи разваливаются у нас на глазах, возможна ситуация, когда Кубань и Воронеж сами пожелают присоединиться к Украине", – подчеркнул он.

Также российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ.

В то же время директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что наша страна не может претендовать на российскую Кубань. Украина не должна быть тем государством, которое поднимает вопрос о пересмотре границ, это очень опасные вещи.

А журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил Главреду, что возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.