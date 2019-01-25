"У нас российских убийц и террористов хватает": адвокат объяснил, как освободить пленных моряков

Суд над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

В тюрьмах Украины находится достаточно "наемников, убийц и террористов из РФ", которых можно обменять на захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Осталось только склонить к этому российские власти.

Об этом заявил адвокат украинских военнопленных Николай Полозов, пишет Обозреватель.

При этом недавняя резолюция ПАСЕ закрепила позицию Украины, что военнопленных должны отдать немедленно и без каких-либо условий.

"Тут все зависит от политических решений Кремля. Это может быть освобождение и без обмена, и освобождение с каким-то обменом. Но без совместной работы Украины и ее западных партнеров и союзников в этом направлении, подтолкнуть Кремль к такому решению будет очень сложно", – признал он.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля. После чего Киев выдвинул Москве ультиматум. Среди прочего от РФ потребовали предоставить медицинские заключения по раненым украинцам.

Ранее США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков. Россия незаконно удерживает украинских моряков, заявили в Штатах.

Читайте также"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сынаНапомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса. По его словам, "все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко".

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".