Главные новости 2 июня: беспорядки в Харькове, упреки Москвы и Неймар вляпался в секс-скандал

2 июня 2019, 17:36

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 2 июня.

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В Харькове снесли памятник Жукову / Медиапорт

В воскресенье, 2 июня, в Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму.

Во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову.

Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов.

Кроме того, Неймар вляпался в громкий секс-скандал.

Также в результате непогоды в Украине без электроэнергии остались сотни населенных пунктов.

Стало известно о том, что в российском Дзержинске возросло число пострадавших в результате мощных взрывов.

В Переяслав-Хмельницком Киевской области по подозрению в тяжелом ранении 5-летнего ребенка задержаны двое подозреваемых.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 2 июня.

Неймар вляпался в секс-скандал

Форвард сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ, который славится эпатажными прическами и умением изображать страдания на поле, Неймар признался, что у него действительно был секс с девушкой из Instagram.

В то же время, самый дорогой футболист планеты выставил на всеобщее обозрение доказательства, что он не изнасиловал девушку, а секс был по обоюдному согласию.

Супрун и интернаты

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила украинцев, что с 2020 года в украинские дома ребенка не будут принимать детей.

По словам Супрун, только 8% детей, которые проживают в интернатах, имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка..

Хаос в Харькове

2 июня в Харькове у Дворца спорта, во время съезда новой партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, активисты устроили акцию протеста.

По информации местных СМИ, участники акции скандировали "Позор"  всем тем, кто заходил внутрь дворца по приглашению. Отметим, что перед входом активисты разлили краску, чтобы все участники съезда испачкались. Представители Нацкорпуса, которые присоединились к акции протеста, образовали проход, чтобы гости Дворца не прошли мимо "коридора позора". Потом они снесли памятник Жукову.

Украина против России

3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 г. Но Россия отрицает наличие спора.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Возросло число пострадавших от взрывов в Дзержинске

В российском Дзержинске в результате серии взрывов на территории предприятия Кристалл пострадали 85 человек.

За медицинской помощью обратились 39 работников завода и 46 жителей города. 16 из них находятся на стационарном лечении.

От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

При этом около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов, среди них 70 детсадов и 31 школа.

Непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов

На утро, 2 июня, в Украине в результате ухудшения погодных условий обесточены почти 200 населенных пунктов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, Полтавская - 46, Киевская - 40, Винницкая - 38, Черкасская - 35, Кировоградская - 15, Днепропетровская - 5 и Сумская - 5 населенных пунктов.

Задержаны подозреваемые в тяжелом ранении ребенка под Киевом

В Переяслав-Хмельницком Киевской области по подозрению в тяжелом ранении 5-летнего ребенка задержаны двое подозреваемых.

Задержанные полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

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