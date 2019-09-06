Пласт озвучил мнение по правкам Зеленского к закону

Пласт поддержал правки Зеленского / Фото: УНИАН

В общественной скаутской организации Пласт позитивно оценили поправки президента Владимира Зеленского, внесенные им в закон о государственном признании пластового (скаутского) движения, и рекомендовали парламенту поддержать инициативу главы государства.

"Учитывая резонанс, который вызвал Закон № 10184 от 25.03.2019 О государственном признании и поддержке Пласта — Национальной скаутской организации Украины мы подчеркиваем, что важнейшие в этом законе для нас именно государственное признание украинского пластового (скаутского) движения и его взносы в получение и развитие независимости Украины", - сказано на странице Пласта в Facebook.

По словам представителей организации, данный законопроект позволит по достоинству оценить значение гражданское образование и национально-патриотическое воспитание молодежи, которая готова бороться за будущее своей страны.

Читайте такжеЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофиловВ Пласте попросили депутатов принять правки к закону, изъяв нормы о прямом государственном финансировании. Для организации вполне приемлемы существующие формы финансирования, поскольку они реализовываются через публичные конкурсы, а также поработать над новыми эффективными формами развития общественных организаций.

"Подчеркиваем, что Пласт был, есть и останется неполитической общественной организацией. Призываем все политические силы воздержаться от использования имени Пласта в собственных политических интересах", — добавили в организации.

Как известно, ранее Зеленский не подписал закон о поддержке Пласта, как не соответствующий Конституции.

Напомним, Зеленский воспользовался правом вето касаемо закона о химической кастрации людей, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних граждан и объяснил это тем, что этот закон противоречит нескольким законам Украины и Конституции.