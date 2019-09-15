Украина выдала Австрии скрывавшегося в Киеве педофила

Спортсмен-педофил скрывался в Украине / УНИАН

Из Украины экстрадирован в Австрию тренер и двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер, который находился у себя на родине в розыске за растление несовершеннолетних.

Как сообщает Укринформ, спортсмен был задержан в Украине, когда намеревался по поддельному паспорту пересечь границу с Польшей.

Австрийца задержали украинские пограничники. После ареста злоумышленник сам попросил передать его родину и проявил инициативу, чтобы обратиться в консульство. Затем во Львов приехали два сотрудника криминальной полиции Австрии и забрали домой преступника, избегавшего правосудия на протяжении двух с лишним лет.

Выдача обвиняемого в педофилии Зайзенбахера стала возможной благодаря ратификации Украиной весной 2019 года дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче.

Как известно, Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. 59-летний тренер по дзюдо в период с 1997 по 2004 год осуществлял действия сексуального характера в отношении трех на тот момент несовершеннолетних девушек. По законам Австрии ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в столичном парке Партизанской Славы среди бела дня Муниципальная охрана задержала педофила, который заставлял маленьких детей смотреть на свои половые органы.