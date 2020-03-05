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"Молиться об оргазме и Христос как самец": священник пострадал за лекцию о сексуальности

5 марта 2020, 05:55

В общем, пока понятие секса и сексуальности очень тяжело уживается с религией. Тем более - с православной.

Протоиерея Вячеслава Рубского наказали запретом в служении  / скриншот из видео

В Одессе священника бывшей УПЦ (Московского патриархата) протоиерея Вячеслава Рубского наказали запретом в служении и отлучением от причастия за "введение верующих во греховное искушение" и "хулу на Духа Святого".

Гнев Рубский (настоятель храма святой мученицы Александры при Одесском национальном морском университете) вызвал у местного церковного иерарха, митрополита Агафангела, лекцией о сексуальности и "Христе как мужчине", сообщает портал Dumskaya.

"Мы, с одной стороны, считаем, что люди должны любить друг друга и желать быть друг с другом, но в молитвах это никак не отражено. Нет такого, что "помолимся о влюбленных сердцах", о прекрасном сексе, о многоструйном оргазме", – заявлял Рубский.

В указе Агафангела о запрете на служение церкви сказано, что Рубскому запрещено проводить таинства за "нарушение священнической присяги", "введение верующих во греховное искушение", "издевательство над церковным вероучением", "хулу на Духа Святого", "неисправление личной жизни", "упорство во грехах" и фразы типа:"Для психолога понятно, что составители житий сексуально озабочены", "Жития становятся понятными, если воспринимать Христа как мужчину, как самца".

Также в документе приводятся самые вопиющие, по мнению иерарха, цитаты из лекции: "Монахи табуируют сексуальные отношения даже в браке", "Монашеская традиция прибегла к мифологизации и демонизации сексуальности человека", "Церковь не доросла до высокой эротики" и другие.

Сам Рубский утверждал, что его высказывания  были вырваны из контекста и извращены.

Также известно, что в храм быстро явились представители епархии и новый настоятель, назначенный митрополитом. Они хотели описать церковное имущество, но им помешали миряне. В дальнейшем храм был опечатан университетской охраной

Напомним, ранее в селе Припутни Ичнянского района Черниговской области  священника Православной церкви Украины избили представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

УПЦ МП новости Одессы секс православие священник
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