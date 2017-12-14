Опубликован ТОП-100 самых влиятельных украинцев

14 декабря 2017, 17:51

В сотню влиятельных украинцев вошли Монатик и Джамала.

Журнал "Фокус" опубликовал ТОП-100 самых влиятельных украинцев, в который вошли политики, министры, журналисты, спортсмены, артисты.

Так, в первую 20-у вошли (в порядке возрастания): президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, действующий премьер Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, глава АП Игорь Райнин, мэр Киева Виталий Кличко, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бизнесмены Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, пишет Украинская правда.

А также глава Верховной Рады Андрей Парубий, бизнесмен Виктор Пинчук, глава СБУ Василий Грицак, министр экономразвития Степан Кубив, начальник Генштаба Виктор Муженко, бизнесмен Дмитрий Фирташ, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и министр юстиции Павел Петренко.

При этом мэр Львова Андрей Садовый занял 22 место, мэр Харькова Геннадий Кернес — 23, а музыкант Святослав Вакарчук — 25.

Также в сотню влиятельных украинцев вошли: первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, который занял 35 позицию, нардеп и бизнесмен Александр Грановский — 37, нардеп Сергей Левочкин  — 38, руководитель САП Назар Холодницкий — 40, директор НАБУ Артем Сытник — 44 и бывший глава АП Борис Ложкин — 46.

Кроме того, влиятельными украинцами издание признало нардепа и уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева — 47 место, второго президента Леонида Кучму — 49, спецпредставителя в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука — 54 и командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского — 64.

В список влиятельных журналистов вошли и журналисты, среди которых: гендиректор медиахолдинга "1+1" Александр Ткаченко — 65, руководитель компании Inter Media Group Анна Безлюдная - 66, директор "Медиа Группы Украина" и канала "Украина" Евгений Лященко — 67, соосновательница, собственница и бывший главред интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула — 69 и другие.

Артист и автор "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский, который заявил о своих президентских амбициях, занял 70 место в рейтинге.

Также в список вошли певицы ONUKA — 82 место и Джамала — 84, основательница фонда помощи онкобольным  детям "Таблеточки" Ольга Кудиненко — 86, артист балета Сергей Полунин — 89 и прочие.

Заключительное место в списке влиятельных украинцев занял певец Дмитрий Монатик.

В издании отмечают, что 79% среди влиятельных украинцев — мужчины, 9 человек — в возрасте до 30 лет.

Напомним, журнал Forbes опубликовал ежегодный список миллиардеров мира, среди который шестеро украинцев.

  

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