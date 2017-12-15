Синоптик раскрыла, какая погода в Киеве ожидается на выходных

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных — 16-17 декабря — будут осадки.

Температура воздуха днем в субботу может достигнуть +6, +7, а в воскресенье похолодает до +1 градуса, говорится на ее странице в Facebook.

"В Киеве 16 декабря — дождь, возможен мокрый снег. 17 декабря ночью осадки, днем в воскресенье — облачно или сухо, или максимум небольшие осадки", — отмечается в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что на нашу страну надвигается настоящая зима со снегом и морозами. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова говорила, что зимой в большинстве областей государства ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.