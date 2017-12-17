На Донбассе враг ударил из танков и минометов, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

На Донбассе, в зоне проведения антитеррористической операции ситуация усложнилась, за минувшие сутки боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих ранены.

В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность врага из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении в течение суток враг неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов и различного пехотного вооружения по нашим оборонительных укреплениях вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Крымского и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов разорвалось более 110 мин различных калибров.Возле Майского и Новолуганского во второй половине дня боевики также нарушали перемирие из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении противник в течение суток активно обстреливал из запрещенного Минскими соглашениями арсенала вооружения подступы к Гнутово. В частности, оккупанты вели огонь из минометов разных калибров, а вечером — стреляли из танка. В районе Авдеевки и Верхнеторецкого кроме минометов, против украинских защитников применялось и пехотное вооружение, на других участках боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали подступы к Каменке, Старогнатовке и Гранитному.

Напомним, ранее сообщалось, что террористы на некоторых участках линии соприкосновения применяли тяжелое вооружение.