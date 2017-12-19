"Из параллельной вселенной". В сети смеются над "фотожабами" с украинскими политиками в снегопад

В соцсети Facebook опубликовали небольшую подборку "фотожаб", на которых известные деятели украинского политикума изображены в нелепых ситуациях на фоне сугробов и гололеда.

Картинки обнародовал на своей странице блогер Дмитрий Коваленко.

"А прикиньте, сейчас где-то в Параллельной Вселенной", − подписал он подборку.

Героями "фотожаб" стали изображены президент Украины Петр Порошенко, его супруга Марина, киевский градоначальник Виталий Кличко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, нардеп и супруга генпрокурора Ирина Луценко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

Пользователи Facebook бурно отреагировали на смешные картинки.

"Женщина третьего тысячелетия – гениально, Ляшко, как всегда, вне конкурса", − восторгалась Ирина Шаповалова.

"Я ржал так, что чаем подавился", − поделился своими восторгами Евгений Опанасенко.

"Вау. Еще пакета "АТБ" не хватает)))", − написала Людмила Шамрай.

"Это шедевр", − прокомментировала Алла Верба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне в соцсетях активно прореагировали на снегопад и пробки.