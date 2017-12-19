"Из параллельной вселенной". В сети смеются над "фотожабами" с украинскими политиками в снегопад

В чем украинцам никак не откажешь, так это в умении потешаться над своими властями.
В соцсети Facebook опубликовали небольшую подборку "фотожаб", на которых известные деятели украинского политикума изображены в нелепых ситуациях на фоне сугробов и гололеда.
Картинки обнародовал на своей странице блогер Дмитрий Коваленко.
"А прикиньте, сейчас где-то в Параллельной Вселенной", − подписал он подборку.
Героями "фотожаб" стали изображены президент Украины Петр Порошенко, его супруга Марина, киевский градоначальник Виталий Кличко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, нардеп и супруга генпрокурора Ирина Луценко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.
Пользователи Facebook бурно отреагировали на смешные картинки.
"Женщина третьего тысячелетия – гениально, Ляшко, как всегда, вне конкурса", − восторгалась Ирина Шаповалова.
"Я ржал так, что чаем подавился", − поделился своими восторгами Евгений Опанасенко.
"Вау. Еще пакета "АТБ" не хватает)))", − написала Людмила Шамрай.
"Это шедевр", − прокомментировала Алла Верба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне в соцсетях активно прореагировали на снегопад и пробки.