Резонансное ДТП с Bentley в центре Киева. Суд огласил приговор сыну Шуфрича

В четверг, 28 декабря, состоялось последнее заседание в судебном процессе над Нестором Шуфричем-младшим, который 26 августа, находясь за рулем Bentley, сбил на пешеходном переходе в Киеве Алексея Мельниченко.

Травмы пострадавшего тогда классифицировали как тяжкие телесные повреждения. Приговор суда — один год условно, написал на своей странице в Facebook адвокат Мельниченко Вячеслав Лысенко.

"За четыре месяца потерпевший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом. Он по специальности — бариста, поэтому впоследствии планирует открыть небольшое кафе. В январе 2018 года Алексею сделают вживление титановой пластины в череп и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый. Итог этой трагедии — не получение компенсации, а здоровье, которое молодому парню еще предстоит вернуть", — отметил адвокат.

Он говорит, что "учитывая то, что Нестор Несторович повел себя человечно, как представитель потерпевшего на суде, я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины".

"Для меня эта трагедия не останется необдуманной. Я сделал выводы, которые очень изменили мое отношение к жизни. Я прошу учесть мое раскаяние. Я считаю себя виновным в этом инциденте. К сожалению, он произошел. Прошу не сажать меня в тюрьму", — сказал на судебном заседании Нестор Шуфрич-младший, которого цитирует адвокат потерпевшего.

Суд признал Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

"Условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в этой ситуации по закону является максимально строгим. От себя могу добавить: ни водитель, ни пешеход не застрахованы от несчастья на дороге. Но при любых обстоятельствах нужно оставаться прежде всего человеком", — отметил адвокат.

Напомним, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич — сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища — рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

Позднее политик Нестор Шуфрич взял на поруки своего сына.