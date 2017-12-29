Нардепу запретили выезжать за границу из-за огромного долга

Депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому запретили выезд за границу в связи с долгом в 10,9 миллионов долларов перед банком "Кредит Днепр".

Департамент исполнительной службы Министерства юстиции обратился в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины нардепу до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании "Веста-Пласт" и депутата суммы долга по кредитному договору, сообщают "Украинские новости".

При этом нардеп не является на вызовы государственного исполнителя и не объясняет причины невыполнения решения суда.

В то же время Государственная пограничная службы информирует, что Дзензерский регулярно пересекает государственную границу.

Материалы дела также содержат пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя, а за счет другого своего имущества, он не в состоянии выполнить решение суда.

Напомним, Рада запретила выезд за границу неплательщикам алиментов