Новая проблема в "ЛНР". В оккупированном Луганске исчезли украинские лекарства

В аптеках временно оккупированного Луганска исчезли лекарства украинского производства.

"Если раньше, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет", — рассказал в комментарии "Лиге" местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Марина уточнила, что просит родных покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской, которая находится в 12 километрах от города.

"Нас спасает Станица (подконтрольная Украине территория, — ред.), прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Не сравнить цены и качество, наши (украинского производства, — ред.) значительно эффективнее и дешевле", — объяснила Марина.

Жители захваченного российскими гибридными войсками Донецка уточнили, что в городе есть некоторые украинские лекарства, но они дороже, как минимум, в два раза.

"Цитрамон Дарница точно есть. Но даже на него очень большая накрутка, много российских и болгарских", — сказала дончанка Ирина.

Она добавила, что, например, таблетки Тамипул можно купить от 500 рублей. В Киеве эти лекарства стоят в среднем 120-130 грн.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах с мобильной связью в "ЛНР".