Под Киевом задержали беглого экс-нардепа Александра Шепелева — СМИ

В Киевской области правоохранителями задержан бывший народный депутат Александр Шепелев.

"Фото его вам не покажут в ближайшее время, потому что его избили во время задержания", — сообщил источник "Страны".

Отметим, что информацию о задержании Шепелева сотрудниками СБУ и военной прокуратуры под Киевом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах подтверждает и издание "Цензор.НЕТ".

Напомним, Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего народного депутата Украины Шепелева "в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога".

В конце декабря 2012 года подозреваемый Шепелев объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений.