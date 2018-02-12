"Вечные традиционные ценности". На Львовщине в мороз начали укладывать асфальт на аварийную дорогу

На Львовщине в морозную погоду дорожники начали ремонтные работы, укладывая асфальт на дороге "Дрогобыч-Самбор".

Соответствующий видеоролик опубликован в соцсети Facebook.

"Времена меняются, а украинские традиции укладки асфальта остаются неизменными. Настоящие вечные ценности! Но виноват, конечно, Янукович. Владимир Омелян (глава Мининфраструктуры - ред.) ни при чем. Он у нас про райанеир, электромобили и пресс-конференции, но уж точно не про инфрастуктуру", - прокомментировал запись пользователь Артур Оруджалиев.

Напомним, ранее было опубликовано видео под названием "20 километров ужаса", посвященного аварийному состоянию "Дрогобыч - Самбор".