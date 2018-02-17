Из подразделения в зоне АТО пропал украинский военный

На Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции в одном из подразделений обнаружили отсутствие украинского военного.

"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В штабе добавили, что на данный момент проводятся первоочередные поисковые мероприятия.

Напомним, ранее в СБУ назвали число пропавших без вести украинцев с начала российской агрессии.