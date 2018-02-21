"Их подпоили". Подруга расстрелянного под Широкино морпеха озвучила свою версию инцидента

Перед тем, как расстрелять четырех морских пехотинцев под населенным пунктом Широкино, подозреваемые вступили с ними в потасовку.

Такую версию озвучила подруга одного из погибших − старшего матроса 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Валерия Литвиненко, сообщает портал "Обозреватель".

Девушка сказала, что не верит в официальную версию произошедшего.

"Я не верю ... Мы часто говорили с Валерой – он всегда рассказывал, какие они дружественные все ... И тут вдруг такое. Ребята говорят, что их всех подпоили террористы. Они даже сейчас не помнят ничего ..." – сказала она.

По ее словам, морпехов расстреливали не спящими и поэтому они бились до последнего.

"Вы видели Валерку? Он – весь побитый, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят" – подытожила девушка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ узнали имя расстрелянного под Широкино морпеха.