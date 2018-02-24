ВМС Украины получат конфискованное за посещения крымских портов судно Sky Moon

Задержанное из-за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма танзанийское судно Sky Moon будет передано Военно-морским силам Украины, заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко.

Судно Sky Moon морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа. Задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях — на ходу, поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять досмотровую группу на борт.

В дальнейшем в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждение фактов захода судна в порты на оккупированной территории и перемещения оттуда груза, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Судно было доставлено в порт Рени. В марте 2017 года по решению суда оно было конфисковано в пользу государства.

Напомним, 15 марта 2017 года суд в Одессе конфисковал в собственность Украины судно Sky Moon с грузом стоимостью 18,5 млн грн, которое незаконно заходило в закрытые порты оккупированного Крыма.

К уголовной ответственности привлечены капитан судна, а также один из учредителей компании-грузовладельца — гражданин Молдовы.