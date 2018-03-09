Перелом и сотрясение мозга. В Киеве конфликт из-за земли и вырубки деревьев закончился дракой

В Киеве произошел очередной конфликт из-за предполагаемой застройки и вырубки деревьев.

На этот раз на улице Саксаганского конфликт возник, когда незваные гости начали пилить деревья, говорится в сюжете ТСН.

Из-за таких действий произошла потасовка, в которой одна из женщин получила перелом ноги, а мужчина — сотрясение мозга. Местные жители говорят, что целью незнакомцев был захват части двора для застройки жилого дома, потому что эта земля была продана еще во времена председательства в мэрии Александра Омельченко.

Однако протестующие утверждают, что необходимых документов для возведения многоэтажки у владельца земли нет и быть не может. "Здесь нельзя этого делать, потому что грунт очень неустойчив. Здесь специально поставили тополя, специально стояла насосная станция, которая откачивала воду, плывуны здесь", — рассказал местный житель Александр Сироткин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате бойни за гаражи пострадали 10 человек.