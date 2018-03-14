"117 статья. Молодежная судьба". Депутаты Рады усилили наказание за секс с несовершеннолетними

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект, которым минимальный возраст полового совершеннолетия устанавливается на уровне 16-ти лет.

За соответствующее решение проголосовал 241 народный избранник.

Документ закрепляет положение о таком возрасте в Уголовном кодексе. Ранее в Украине предусматривалась уголовная ответственность за секс с лицами, не достигшими половой зрелости, причем конкретный возраст не был указан.

Теперь естественные или неестественные половые сношения с людьми младше 16 лет, совершенные совершеннолетними, будут караться ограничением свободы на срок до 5 лет либо тюремным заключением на аналогичный срок.

Напомним, ранее дептуты Рады законом расширили круг жертв коммунистического режима.