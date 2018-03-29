Поправки в Уголовный кодекс парализовали правоохранительную систему - Луценко

Недавное внесенные непродуманные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Украины парализовали работу правоохранителей.

Соответствующее сообщение в четверг, 29 марта, на своей странице в социальной сети Facebook руководитель ГПУ Юрий Луценко.

"Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему. На фото - запись по состоянию на 6 утра очереди на право(!) подать ходатайства в Печерский райсуд, которые возможно(!) будут рассмотрены 25 июня. Обыски по делам об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в ТРЕХМЕСЯЧНОЙ очереди", - отметил он.

Напомним, ранее из-за правок в УПК устроили драку нардепы Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко.