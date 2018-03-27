Павел Барбул рассказал о подковерной борьбе на оружейном рынке

Одним из последних наиболее интересных материалов на эту тему стало интервью, которое дал Барбул Павел Алексеевич, директор государственной компании "Спецтехноэкспорт" журналу Defense Express. Сегодня мы публикуем основные выдержки из рассказанного об оборонном экспорте Украины, сотрудничестве с западными компаниями и ключевых тенденциях развития отечественного оборонпрома.

Валютные поступления от экспорта

О финансовых результатах работы спецэкспортера Павел Барбул рассказал немного. Выполнен план денежных поступлений от экспорта оборонной продукции и услуг на 120 млн долларов. Основными источниками доходов украинской компании, занимающейся оружейной торговлей, являются услуги по ремонту и модернизации военной техники, поставки запчастей, частично – производство и поставка готовых новых образцов техники и вооружений. Павел Барбул подчеркивает, что новая техника производится на экспорт в том случае, если предприятие имеет неполную загруженность своих мощностей и работа на экспорт не навредит выполнению гособоронзаказа.

В своем интервью Павел Барбул обозначил неоднозначную цифру – 10% дохода оборонному экспорту приносят научно-исследовательские работы по заказу иностранных государств. Ключевой ценностью таких проектов является поддержка украинской научной технической школы. Такие контракты действительно мотивируют отечественных инженеров продолжать работать в Украине и создавать оборонные инновации. Возможно, эти "10%" едва не единственный источник дохода для украинской военной науки. В общем, по информации СМИ, "Спецтехноэкспорт" за год выполняет контракты общей стоимостью $120-140 млн.

По данным же Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) общий объем экспорта вооружений из Украины в 2016 году составил 528 млн дол. Таким образом, наша страна заняла 11 место в рейтинге мировых экспортеров оружия и военной техники. Исходя из обнародованных данных, больше всего Украина продает авиационной техники (37%), бронетехники (27,5%), двигателей (31,8%), ракет (3,6%)

Зарубежные партнеры Павла Барбула

Главным заказчиком услуг украинского "Спецтехноэкспорта" остается Индия. Речь идет об услугах по модернизации авиапарка индийских ВМС, контрактах по морской и сухопутной тематике. По словам Павла Барбула, Украина активно развивает совместные проекты с Саудовской Аравией, Индонезией, Турцией, Алжиром.

Совместно с Саудовской Аравией Украина надеется наладить кооперацию в создании новых производственных мощностей с использованием передовых технологий. В Индонезию Украина поставляла новые бронетранспортеры БТР-4, которые уже испытала морская пехота у себя на море.

С Турцией Украина больше сотрудничает по импортным направлениям, как, например, поставки средств защищенной связи и усовершенствование отечественной авиационной и морской техники. В качестве взаимных компенсаций прорабатываются офсетные контракты по экспорту продукции украинского производства, а также привлечение турецких инвестиций в оборонную отрасль Украины.

Сотрудничество с Европой

О сотрудничестве с Европой Павел Барбул говорит сдержано. По его словам – некоторая продукция, в которой нуждается украинская армия, производится только там, однако не все ходят ее поставлять в воюющую страну. Но сдвиги в позитивную сторону все же наблюдаются. Павел Барбул говорит, что украинские спецэкспортеры уже понимают, кто из европейских компаний и в какие сроки готов поставлять в Украину свою продукцию. Больше всего лояльных к нам поставщиков в Польше и Литве. Правительства именно этих стран уделяют больше всего внимания развитию военно-технического сотрудничества с Украиной. Позитивная динамика наблюдается в работе с Чехией, что откровенно удивляет на фоне пророссийской позиции президента этой страны.

Кстати, ранее, в своем интервью для "Радио свобода Украина" Павел Барбул заявил, что 5 восточноевропейских государств поставляют в Украину летальные вооружения.

Барбул о стратегическом партнерстве с Америкой

Как стало известно со слов директора "Спецтехноэкспорта", наша страна закупает в США только оборонительные вооружения для многих силовых подразделений, но больше всего – для Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Самым громким проектом, о котором вспомнил Павел Барбул в интервью, является поставка гранатометов американского производства PRSL. Его снаряд попадает в цель с расстояния 1 км. На самом деле это в корне меняет тактику применения такого вида оружия украинскими военными.

С информации с открытых источников также стало известно, что такой формат сотрудничества с Америкой практикуется уже на протяжении трех лет. Вероятно, что Госдепартамент США впервые выдал лицензию на поставку в Украину оборонительных вооружений в 2015 году.

Павел Барбул: Мы инициировали волну интереса к инновациям оборонного назначения

В Украине не слишком много компаний, которые с начала войны на Донбассе успели представить свои новые военные разработки. Что же касается Спецтехноэкспорта, Павел Барбул прокомментировал следующим образом: "Мы инициировали волну интереса к инновациям оборонного назначения".

В действительности, Спецтехноэкспорт стал активным игроком на международном рынке беспилотных летательных аппаратов. Среди известных проектов – такие системы как Фурия, Спектатор, Сперроу. Инновационным стал проект создания наземного беспилотника "Фантом", который активизировал направления создания роботизированных платформ для различных целей.

На выставке IDEX-17 в Арабских Эмиратах первый созданный в Украине образец Фантома занял второе место в рейтинге инновационных разработок. Павел Барбул также поделился инсайтами касательно будущего этого проекта – на "Фантом" ждут военные испытания в нескольких ближневосточных странах, а также передача робота на испытания в Вооруженные силы Украины.

О состоянии оборонной промышленности

Свое мнение об условии развития оборонной отрасли Павел Барбул сформулировал следующим образом – прагматичный подход и эффективное управление предприятиями по западным бизнес моделям. Для движения отрасли в нужном русле следует заключать все больше контрактов на производство именно новой готовой продукции, кооперироваться с иностранными партнерами для участия в глобальной производительной цепочке, налаживать работу предприятий на рыночных условиях.

Тем не менее, в стране работает достаточно много современных предприятий государственной и частной формы собственности, которые разрабатывают качественные и востребованные на рынке продукты. К таковым Павел Барбул отнес "НВК "Искра", КП СПС "Арсенал", завод "Арсенал", КБ "Луч", завод "Артем". Они за собственные средства создают новые образцы вооружений и запускают их в серийное производство.

Внимание правоохранителей

В своем интервью директор украинского спецэкспортера упомянул и о влиянии правоохранителей на работу отечественного оружейного экспорта. С одной стороны – идет нормальная системная работа различных уполномоченных структур (видимо, имеется в виду функция мониторинга деятельности спецэкспортеров), а с другой стороны – бывают частые случаи незаконных обысков и арестов грузов, из-за чего срываются сроки и условия экспортных и импортных поставок. По словам спикера, причиной этого может быть целенаправленная работа оппонентов (ред. – РФ) для дестабилизации работы украинских компаний на индийском рынке.

Источник – интервью "Барбул Павел для информационно-аналитического издания Defense Express".