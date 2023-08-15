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5 больших десантных кораблей России в Черном море уже "не в строю" - спикер ВМС

Яна Ставская
15 августа 2023, 19:41 обновлено 15 августа, 19:49
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Черноморский флот в какой-то степени "заперт", считает представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
5 больших десантных кораблей России в Черном море уже 'не в строю' - спикер ВМС
ВСУ наносят удары по флоту РФ в Черном море / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанского, скриншот

5 больших десантных кораблей России в Черном море уже "не в строю". В настоящее время у страны-агрессора недостаточно сил, чтобы пополнять потери в крупных боевых единицах Черноморского флота, рассказал в эфире FREEDOM представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"(Для россиян - Главред) перекрыта возможность пополнять Черноморский флот. Они под видом учений перед полномасштабным вторжением как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали к тем 6-7, что уже были. Но результат известный: 5 из них уже не в строю. Этот счет может расти", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что для россиян закрыт самый простой способ переброски кораблей - Босфорский канал.

"Да, у них четыре флотилии. В Каспийском море есть неплохой судоходный канал, они уже перетягивали какие-то единицы. Но не забываем, что Каспийское море - тоже море совместного пользования. Там тоже не простой геополитический расклад - к примеру, Азербайджан и Иран", - объяснил представитель ВМС.

Теоретически у России есть возможность перебрасывать через внутренние воды материковой части страны некоторые виды кораблей, добавил Плетенчук. Но это, в частности, грозит ограничением по габаритам.

"В какой-то степени Черноморский флот заперт", - подчеркнул Плетенчук.

Удары по российскому флоту

Россия чувствовала себя свободно в Черном море только в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако удары по крейсеру "Москва" и освобождение Змеиного вынудили агрессора переместить свой флот ближе к Крыму и прятать его от новых ударов ВМС Украины.

Регулярные атаки морских дронов на российские корабли заставили оккупантов перебросить свои подлотки в Новороссийск.

Но даже такие меры по усилению безопасности Россию не спасают. К примеру, только в этом месяце, в августе, в порту Новороссийска был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк", а у берегов Крыма - подсанкционный танкер "Сиг".

Несмотря на это, РФ все еще привлекает Черноморский флот к ударам по материковой Украине.

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