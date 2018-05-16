В Украине "евробляхи" стали объектом охоты криминала - СМИ

Граждане Украины рискуют своими автомобилями на "евробляхах" - нерастаможенных автомобилях - которые все чаще становятся предметом охоты криминальных элементов.

Так, недавно в Пуще Водице была найдена Audi A4 с литовскими намерами - машину три недели назад в Броварах отобрали у хозяина в ходе вооруженного нападения, сообщают Павлоградские новости со ссылкой на авто24.

Мужчина приехал на СТО, к нему подбежали трое, приставили к голове пистолет, приказали отойти, после чего скрылись на автомобиле. Позже автомобиль удалось разыскать, но после нахождения выяснилось, что она уже продана другому человеку, а номера на ней "перебиты" на польские.

Завладев дизельным Audi A4 2003 года выпуска, злоумышленники оформили на него поддельные польские документы и продали за 4500 ждолларов. При этом, машину продали не через какую-то подпольную автоплощадку, а на Центральном авторынке в Чапаевке. "Сейчас ведется расследование, поэтому мы пока не можем сказать ничего по поводу законности нахождения этого транспортного средства в Украине", - говорят активисты.

Интересно, что в итоге активисты добились, чтобы автомобиль отдали первому владельцу на "ответственное хранение", тогда как полицейские настаивали, чтобы поставить ее на штрафплощадку как вещественное доказательство. В сообществе владельцев авто на еврономерах говорят, что преступники регулярно выбирают мишенями нерастаможенные автомобили, хотя с помощью разбоя "железом" завладели впервые.

"Подобные случаи бывают, их много, но не в такой жесткой форме. В виде разбоя - это первый. Например, продают автомобиль, имея второй комплект ключей. Затем приезжают ночью, забирают машину, делают восстановление документов и снова выставляют авто на продажу. Схем очень много. Против элементарных - когда воруют номерные знаки - мы советуем делать дубликаты, а оригиналы номеров возить в багажнике. Также мы ведем реестр фирм, на которых регистрируют автомобили, по которым нельзя покупать автомобили, потому что они на стадии банкротства ", - говорит один из активистов сообщества владельцев авто на еврономерах.

Ранее в Раде начали готовить наказание за "евробляхи".