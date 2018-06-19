В Укргидрометцентре спрогнозировали ощутимое похолодание в Киеве: названа температура

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду и в четверг, 20-21 июня, в Киеве днем температура воздуха достигнет 30 градусов со знаком плюс, а в пятницу — 28-ми.

В субботу, 23 июня, максимум будет +20, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 22 числа в столице днем температура воздуха составит +26…+28, а ночью +17… +19, будет слабый дождь с грозой.

В первый выходной день ожидаются осадки, днем будет 18… 20, а ночью — 12… 14 градусов со знаком плюс.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.